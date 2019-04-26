В Иркутске прекращено уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии на беременную женщину

В Иркутске следователи прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную покупательницу в магазине, со ссылкой на юриста Святослава Хроменкова пишет «Сибирь.Реалии».

Инцидент произошёл 28 сентября 2018 года в магазине «Леруа Мерлен», куда Ирина Панько с мужем Иваном пришли за покупками. Супруги подбирали лампочку к светильнику и принесли в магазин лампочку с нужным цоколем, чтобы не ошибиться.

«Когда в одном из отделов вкрутили лампочку, подбирая нужный цоколь, забыли её случайно в светильнике. На кассе оплатили остальные покупки, пошли к выходу, и тут нас останавливает охранник», — рассказывала пострадавшая.

Охранник потребовал от Ивана 1,5 тысячи рублей за то, чтобы избежать вмешательства полиции, мужчина отказался, после чего на место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, которые применили силу к пострадавшим. Сотрудник ведомства, по словам очевидцев, применил шокер, бил и пинал женщину. Пострадавшая Ирина Панько получила результаты судмедэкспертизы, подтвердившей, что многочисленные травмы бёдер, плеч и живота появились у неё именно после нападения росгвардейца.

В октябре управление СКР по Иркутской области возбудило по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако вопреки экспертизам и доказательствам, несмотря на видео, где зафиксирован момент нанесения побоев, следствие отказывается предъявлять обвинение и прекращает дело. Хроменков назвал действия следователей произволом.