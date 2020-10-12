В Иркутске полицейский при задержании поставил колено на голову девушке-подростку (ВИДЕО)

В Иркутске сотрудники МВД грубо задержали несовершеннолетнюю девушку, придавив ей голову: она попыталась украсть из магазина носки за 990 рублей, но вернула их до приезда полиции, сообщил в Facebook представитель организации «Сибирь против пыток» Святослав Хроменков.

На опубликованном правозащитником видео полицейские пытаются надеть наручники на лежащую на полу девушку, один из сотрудников несколько раз ставит ей колено на голову, девушка начинает кричать от боли, однако полицейский продолжает держать её ногой. Святослав Хроменков в комментарии «Тайге.инфо» сообщил, что девушка попыталась не заплатить за носки, однако отдала их до приезда полицейских.

«Я попросила отдать сотовый телефон, чтобы позвонить и сообщить своей маме, на что сотрудник ответил отказом, сказав, что разобьёт его либо отдаст только родителям. Когда я попыталась забрать его, он ударил меня локтем в лицо. В ответ на что я дала ему пощёчину. И села на тумбу для примерки обуви», — рассказала девушка правозащитникам.

По её словам, после этого полицейский повалил её на пол, поставил колено ей на голову, а затем сел ей на шею.

Местный телеканал «АИСТ» опубликовал видео, где девушка бьёт полицейского ладонью по лицу, после этого полицейский набрасывается на неё. В сюжете отмечается, что, по словам очевидцев, «она ещё и ругалась матом». Пресс-секретарь иркутского ГУ МВД Герман Стругилин в ролике говорит, что «методы убеждения были неэффективны, поэтому сотрудники были вынуждены применить силу».

Правозащитники считают, что полицейский первый ударил подростка и не оказал ей помощь, когда та пожаловалась на разбитую губу. Хроменков намерен подать заявление о превышении должностных полномочий в Следственный комитет.

СК начал проверку в отношении задержанной девушки по статьям об оскорблении представителя власти и о применении насилия в отношении представителя власти. По сведениям Хроменкова, полицейские хотят возбудить дело о краже из магазина одежды на нескольких подростков.