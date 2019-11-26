В Иркутске подросток спас от насильника 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

Полиция Иркутска арестовала 48-летнего местного жителя, который совершил похищение 9-летней девочки. Ребёнка спас 16-летний Вячеслав Дорошенко, ставший свидетелем преступления.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, ЧП произошло 23 ноября в районе торговых складов на улице Новаторов. Мужчина насильно усадил в салон своего автомобиля девятилетнюю девочку. Он намеревался совершить над ребёнком сексуальное насилие.

Крики школьницы услышал проходивший мимо подросток. Юноша обратился за помощью к находившемуся неподалёку мужчине, вместе они догнали автомобиль, на котором похитили девочку и перекрыли ему дорогу. Преступнику удалось сбежать, но в скором времени он был задержан правоохранителями.

Как пишет ТАСС, задержанный мужчина уже отбыл два срока за преступления сексуального характера. В последний раз он вышел на свободу в марте 2017 года.