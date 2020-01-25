В Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус

В инфекционную больницу Иркутска был доставлен гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию. 24 января мужчина приехал в Россию из Пекина.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что все, кто имел какие-либо контакты с гражданином КНР, сейчас также проходят обследование.

«Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», — добавили в областном правительстве.

Как пишет ТАСС, после детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз «нетипированный вирус гриппа А». Чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус, в Новосибирск направлены анализы мужчины, точный результат станет известен 25 января.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань провинции Хубэй стало известно в конце декабря. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Первыми заболели продавцы и посетители городского рынка морепродуктов: больные страдают повышенной температурой, кашлем, испытывают затруднения при дыхании. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

По последним данным, число заболевших новым коронавирусом достигло 1287 человек. От пневмонии уже скончался 41 житель страны. Власти Китая приостановили автобусное и паромное сообщение с городом Ухань.