В Иркутске 15-летняя девушка напала на полицию при задержании за кражу из магазина

Доследственная проверка начата по факту нападения 15-летней девушки на полицейского в Иркутске, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР региона.

По данным ведомства, 7 октября трое подростков украли из магазина одежду, при их задержании одна из девушек оказала сопротивление и ударила полицейского.

«На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. В ходе выяснения обстоятельств инцидента одна из девушек несколько раз ударила сотрудников полиции, выражалась в их адрес нецензурной бранью, а также пыталась покинуть помещение. На требования о прекращении противоправных действий она не реагировала, продолжала вести себя вызывающе, а затем вновь ударила одного из полицейских по лицу», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции применили к нарушительнице физическую силу и в наручниках доставили её в территориальный ОВД. Проверка СК проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции при задержании подростков.

По данным полиции, задержанная 15-летняя жительница Иркутска несколько лет состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение, ранее она неоднократно уходила из дома и объявлялась в розыск. Мать девушки привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.