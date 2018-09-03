В Ирбите в детском саду произошёл пожар из-за обогревателя

В Ирбите произошёл пожар в детском саду по улице Елизарова, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС пишет Znak.com.

Возгорание началось в спальном помещении на первом этаже, его удалось своевременно обнаружить благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал эвакуировал 73 человека, в том числе 53 ребёнка.

На место выехали 19 человек и 5 единиц техники от МЧС. Пожарные справились с огнём в течение 9 минут. Сгорел только матрас на площади 3 квадратных метра. Никто из людей, по данным МЧС, не пострадал.

Пожарные дознаватели назвали наиболее вероятной причиной возгорания аварийный режим работы электрообогревателя.