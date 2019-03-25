В Ирбите отчим убил двухлетнего ребёнка за разбитый пузырёк спирта

В Ирбите отчим убил двухлетнюю девочку за то, что она разбила пузырёк со спиртом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«По предварительным данным, девочка случайно уронила флакончик с какой-то спиртосодержащей жидкостью, который разбился. Её отчим был пьян. Увидев это, он нанёс девочке множественные колото-резаные ранения в голову и живот. Девочка умерла на месте», — сообщил собеседник.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что о произошедшем обвиняемый сообщил в полицию сам, с места преступления не скрывался и дождался прибытия сотрудников полиции территориального ОВД.

«Задержанный ранее судим за преступление против личности», — добавил Горелых.

В раскрытии преступления участвовали сотрудники межрайонного отдела СКР, отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) главного управления криминалистики СКР, сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления и оперативники уголовного розыска полиции.

Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. Также будет проверена работа органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям или бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка, отметили в пресс-службе СУ СКР.