В Ингушетии завели дела против 13 полицейских за отказ разгонять митинг

В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии завели уголовные дела о неисполнении приказа (ст. 286.1 УК), со ссылкой на адвоката Магомеда Куриева пишет «МБХ Медиа».

По его словам, поводом для этого стал их отказ разогнать участников митинга из-за границы с Чечнёй, по этой статье полицейским грозит до пяти лет лишения свободы.

«Дело закрытое, все они дали подписку о неразглашении», — сказал Куриев.

Он отметил, что других подробностей дела пока нет. 19 августа суд рассмотрел иск полицейских о восстановлении их на работе, но не удовлетворил его, добавил адвокат. Один из полицейских подтвердил «Медиазоне» информацию об уголовных делах. По его словам, обвинение предъявлено десяти силовикам, а трое остаются подозреваемыми.

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили РБК, что «не располагают информацией» по данному поводу и предложили обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК направил запрос в пресс-службу СУ СКР по Ингушетии.

Акция, о которой говорит Куриев, прошла в Магасе в конце марта, её участники протестовали против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». Митингующие не были согласны с положениями закона о референдуме республики в новой редакции и призывали отменить соглашение об изменении границ между Ингушетией и Чечнёй. Во время акции между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения, которые ингушские власти назвали «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа».