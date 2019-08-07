В Ингушетии в перестрелке сотрудников ФСБ и боевиков погиб один человек

В посёлке Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и предполагаемыми боевиками, пишет «Интерфакс».

В результате погиб 38-летний мужчина. При нём нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, гранаты и охотничий карабин. Его имя не называется.

По словам информированного источника, перестрелка началась после того, как сотрудникам правоохранительных органов оказали вооружённое сопротивление при задержании. Из-за столкновения сотрудников ФСБ с предполагаемыми боевиками в селе ввели режим контртеррористической операции.