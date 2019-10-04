В Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из табельного оружия

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника ФСИН, выстрелившего из табельного оружия в своего коллегу из-за личного конфликта.

Как пишет Znak.com, инцидент произошёл вечером 3 октября на федеральной трассе «Кавказ». Подозреваемый находился в машине, припаркованной на обочине. По предварительным данным, он выстрелил в коллегу из окна автомобиля, когда тот шёл на встречу с ним.

Потерпевший был госпитализирован с огнестрельным ранением груди, стрелявший сотрудник ФСИН задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.