В храме под Нижним Тагилом из-за непотушенной свечи произошёл пожар

Вечером 21 марта под Нижним Тагилом в селе Покровском произошёл пожар в одном из помещений храма Покрова Пресвятой Богородицы. Как сообщили ИА «Все новости» в отделе надзорной деятельности МЧС, в церкви горел молебный стол, на котором находились свечи. Дым заметил местный житель, который проходил мимо. Он же и вызвал пожарных. В тушении огня принимали участие 5 спецмашин и 13 человек личного состава. ЧП обошлось без жертв. В настоящее время пожарные дознаватели рассматривают две основные версии: короткое замыкание электропроводки или незатушенные свечи. При этом настоятель храма утверждает, что погасил их, когда уходил из церкви.