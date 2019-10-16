В ходе протестов в Каталонии пострадали более 70 человек, 25 задержаны

В результате беспорядков в Каталонии пострадали 74 протестующих, 37 из них — в Барселоне, где произошли наиболее жёсткие столкновения полиции и местных жителей. 25 человек были задержаны за беспорядки или нападения на представителей власти. 26 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

В ночь на 16 октября протестующие вышли к зданию представительства испанского правительства в Барселоне. Они разожгли огонь на дороге, перевернули мусорные баки, опрокинули заграждения. Между митингующими и полицией происходили столкновения. Ранее протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Эль-Прат, из-за чего было отменено около сотни рейсов. Люди были вынуждены добираться пешком.

По официальным оценкам, в Барселоне на улицы вышли около 40 тысяч человек, протестующих против позиции испанских властей относительно результатов референдума о независимости Каталонии.

Напомним, на референдуме за независимость Каталонии в октябре 2017 года проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным. Девять каталонских сепаратистов были приговорены к заключению на сроки от 9 до 13 лет. Ещё трое были освобождены от тюремного заключения. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше». 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы.