В Ханты-Мансийске пьяные подростки устроили массовую драку

Пьяные подростки устроили массовую драку в Ханты-Мансийске, после которой несколько человек были доставлены в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, со ссылкой на источник в региональной полиции пишет Ura.ru. Всего в потасовке принимало участие около 25 школьников.

«Инцидент произошёл в центре города. Когда на место событий приехали сотрудники полиции, большинство школьников бросились врассыпную, а в участок было доставлено всего около семи человек. Некоторым потребовалась скорая медицинская помощь», — отметил собеседник.

По словам одного из участников драки, конфликт между двумя группами школьников начался на дискотеке в ДК «Красный октябрь».

«Нападавших на нас было около 20 человек, всем от 14 до 18 лет. Большинство их них были в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с оскорблений, а закончилось массовым избиением. Можно сказать, что нас спасли полицейские, которые быстро приехали на вызов», — рассказывал источник.

Получить официальный комментарий в пресс-службе окружного УМВД на момент публикации материала не удалось.