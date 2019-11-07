В Хакасии начальник пожарной части поджёг шесть домов для проверки своих подчинённых (ВИДЕО)

Начальник пожарной части в хакасском селе Балыкса подозревается в поджоге нескольких домов для проверки готовности своих подчинённых, сообщают «Вести Хакасия».

26-летний Иван Шнайдер уже арестован и, по данным журналистов, признал свою вину. Его задержали после последнего поджога — он попал на камеры видеонаблюдения школы. Отмечается, что во время одного из поджогов пострадал дом тёти предполагаемого поджигателя. Шнайдер ранее уже был судим за кражу мотоциклов.

Пост начальника пожарной части он занимает с августа. Пожарные села рассказали, что с приходом Шнайдера на пост начальника выезжать на вызовы они стали чаще — за три месяца в селе сгорело шесть домов, не считая нежилых помещений. Официально правоохранительные органы пока не комментируют эту ситуацию.