В Хакасии экс-полицейского, рассказавшего о «крышевании» наркобизнеса силовиками, приговорили к 8 годам колонии

Верховный суд Хакасии приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского управления МВД Юрия Зайцева, который обвинялся в получении взятки и разглашении гостайны, пишет «Тайга.инфо».

По версии следствия, в 2018 году Зайцев за 52 тысячи рублей в криптовалюте сообщил модератору интернет-магазина наркотиков Killer Diller о планируемых задержаниях и других оперативно-розыскных мероприятиях. По результатам служебной проверки его уволили, уголовное дело возбудили в 2019 году.

Вскоре он записал видеообращение к Путину, в котором заявил, что в Хакасии действует преступная группа силовиков, которые внедрили сотрудников в онлайн-магазин, торгующий синтетическими наркотиками. Полицейские, говорил Зайцев, занимаются этим бизнесом вместе с реальными наркоторговцами, при этом на дилеров рангом поменьше, у которых нет силовой «крыши», заводят уголовные дела, чтобы создать видимость эффективной работы. К преступной деятельности, утверждал экс-полицейский, причастны начальник управления наркоконтроля МВД по Хакасии, его зам и старший оперуполномоченный — они якобы работают в связке с ФСБ, рассказал Зайцев. После публикации видеообращения экс-полицейского перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.