В Хабаровске силовики впервые за три месяца протестов разогнали митинг в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Задержаны десятки участников акции.

Как сообщает местное издание Dvhab.ru, задержания начались после того, как участники митинга начали устанавливать палатки в центре города у здания краевого правительства с целью начать бессрочный протест. Сотрудники силовых структур потребовали убрать их и пообещали применить силу в случае неповиновения. После этого бойцы ОМОНа начали задерживать протестующих и уводить их в автомобили, одному из граждан сломали нос. А владельца «фургаломобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинкой, после чего он потерял сознание.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска пишет, что задержаны 25 человек, среди которых 20 мужчин и 5 женщин. По данным местного штаба Навального, задержаны 40 человек, двоим потребовалась госпитализация.

Напомним, акции в поддержку Фургала, обвиняемого в организации убийств, проходят в Хабаровске начиная с 11 июля. По оценке мэрии, на сегодняшнем митинге было около 500 горожан, местные СМИ сообщают о тысяче протестующих.