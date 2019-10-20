В Хабаровске погиб боец Росгвардии во время сдачи экзамена

В Хабаровске бойцу Росгвардии из Улан-Удэ проломили череп во время сдачи экзамена на краповый берет. Мужчина умер, не приходя в сознание.

Как пишет местный портал Dvhab.ru, для сдачи экзаменов в Хабаровский край приехали росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа.