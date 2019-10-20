В Хабаровске погиб боец Росгвардии во время сдачи экзамена

20.10.2019 19:07
В Хабаровске бойцу Росгвардии из Улан-Удэ проломили череп во время сдачи экзамена на краповый берет. Мужчина умер, не приходя в сознание.
Как пишет местный портал Dvhab.ru, для сдачи экзаменов в Хабаровский край приехали росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа.
«В том числе приехал парень из Улан-Удэ с опытом горячих точек и прочего. Дошёл до этапа единоборств, но на ринге ему проломили череп. Он впал в кому и умер, не приходя в сознание», — сообщил источник издания.