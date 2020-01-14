В Хабаровске почти 2 тысячи жилых домов остались без тепла

Из-за аварии на теплосетях более 1,7 тысячи жилых домов в нескольких районах Хабаровска остались без тепла в 20-градусные морозы, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«В результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Данная станция обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов города. По предварительным данным, под отключение попало более 1,7 тысячи многоквартирных домов», — сказано в сообщении ведомства.

На ТЭЦ-1 продолжаются работы по выводу системы теплоснабжения на штатные параметры, в настоящий момент ведётся подача теплоносителя по системе, повышается давление. В течение дня управляющие компании будут работать по адресным заявкам. Отмечается, что непосредственно после аварии была организована работа по переподключению потребителей, теплоноситель не сливался.