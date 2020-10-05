В Хабаровске из-за участия в митингах в поддержку экс-губернатора Фургала арестовали его сына

В Хабаровске задержали сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Антона, сообщают «Пятый канал» и «Рен ТВ».

По данным телеканалов, на Антона Фургала составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

«Предварительно известно, что задержанный призывал людей собираться на митинги в защиту своего отца», — говорится в сообщении «Рен ТВ».

Официального подтверждения этой информации нет. О задержании Фургала также сообщил депутат Думы Хабаровска Александр Каян.

«Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: "Меня взяли". То есть буквально два слова, и всё. И пока его телефон недоступен», — рассказал он AmurMedia.

Адвокат Андрей Демидов рассказал «МБХ медиа», что местонахождение Антона Фургала неизвестно.

«Неизвестно, где он сейчас находится, сторона защиты занимается его поисками. Неизвестно, за что задержали. Известно, что заявка для участия адвоката по назначению на него не давалась, поэтому мы предполагаем, что он, вероятно, не по уголовному делу задержан», — сообщил он.

Сергея Фургала задержали в начале июля по подозрению в организации убийств, с тех пор он находится в московском СИЗО. Следствие считает, что Фургал был организатором покушений на предпринимателей в Хабаровском крае в 2004 и 2005 годах. Он вину отрицает.

После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые акции протеста, проходящие ежедневно уже на протяжении трёх месяцев.