В госпитале Тетюхина прокомментировали иск на 90 млн рублей от властей Свердловской области

Ранее корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) подала иск к акционерному обществу «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» в Нижнем Тагиле о взыскании 89,17 млн рублей. Исчерпав возможности досудебного урегулирования возникшего спора, КРСУ обратилась в свердловский арбитраж. Заседание назначили на 2 апреля.

Корпорация требует от госпиталя выплатить проценты по займу, выданному в 2013 году на строительство госпиталя. Тогда общий объём инвестиций составил около 5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит госпиталь) из бюджета региона через КРСУ. Сейчас корпорация пытается вернуть долг в виде денег либо доли в компании, однако в госпитале Тетюхина не согласны с требованием.

В УКЛРЦ отмечают, что «требование по погашению займа в денежной форме является односторонним волеизъявлением КРСУ. Госпиталь не является инициатором и сторонником погашения займа в денежной форме и считает, что такое решение наносит вред проекту».

«В подтверждение своих намерений госпиталь неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций госпиталя в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект, как это предусмотрено Соглашением о сотрудничестве», — прокомментировали в госпитале Тетюхина.

По словам представителей УКЛРЦ, на принципах государственно-частного партнёрства они реализуют этот социально значимый проект для жителей Свердловской области совместно с правительством Свердловской области. Все положения о сотрудничестве изначально были прописаны в соглашении, подписанном сторонами в 2013 году.