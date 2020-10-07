В госпитале Тетюхина переоборудовали лабораторию для тестирования жителей Нижнего Тагила на коронавирус

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина будут тестировать жителей Нижнего Тагила на коронавирус. Для этого в медучреждении пришлось переоборудовать уже имеющуюся лабораторию и купить аппарат CFX96 BIO RAD, который позволяет проводить анализы в режиме реального времени. Кроме того, персонал прошёл необходимое допобучение.

«Сейчас в Свердловской области зарегистрировано более 3 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество переболевших COVID-19 в регионе перевалило за 22 тысячи. В таких условиях оперативное выявление людей, заражённых коронавирусом, становится важной стратегической задачей», — отметили в пресс-службе центра.

Приём желающих пройти тест на ковид начнётся со следующего понедельника, 12 октября. Он будет проходить с 15:00 до 20:00. Такой график, считают в медучреждении, позволит развести потоки и минимизировать риски заражения. При этом рассматривается возможность не только индивидуального обследования тагильчан на коронавирус, но также массового — для сотрудников различных предприятий. Всего за один день лаборатория сможет принимать около 40 пациентов.

В госпитале Тетюхина можно будет сделать три вида теста на антитела к коронавирусу по цене от 650 до 2,2 тысячи рублей. За информацию о наличии или отсутствии ковида придётся заплатить 2 тысячи рублей. Сейчас прорабатывается вопрос о том, смогут ли проходить тестирование на коронавирус пациенты с признаками ОРВИ.