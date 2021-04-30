В госпитале Тетюхина опровергли заявление губернатора Куйвашева о выводе активов в офшоры

В госпитале Тетюхина заявили, что до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была «доведена недостоверная информация» о схеме активов учреждения, а оба юрлица — АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина» — не выводили основные активы в офшорные компании и осуществляют «деятельность в юрисдикции Российской Федерации», сообщается в пресс-релизе учреждения.

«АО "Госпиталь ВИТ" и ООО "УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина" в соответствии с действующим законодательством подвергаются контролю со стороны государственных органов (налоговые органы, органы Росреестра, Росздравнадзора, Министерств здравоохранения РФ и Свердловской области, Фонда обязательного медицинского страхования, прокуратуры, Центрального банка РФ, Счётной палаты и т. д.). Нарушений за весь период деятельности организаций выявлено не было», — подчёркивается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы госпиталя, с начала деятельности он заплатил налоги и взносы в размере 930 млн рублей.

«Согласно выписке Единого государственного реестра, весь имущественный комплекс медицинского центра находится в собственности и на балансе АО "Госпиталь ВИТ" (получателя бюджетных инвестиций). Приобретённое на бюджетные средства имущество не может быть продано или отчуждено в пользу третьих лиц без согласования с АО "Корпораций развития Среднего Урала" (КРСУ). "УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина" является дочерней компанией АО "Госпиталь ВИТ", созданной для осуществления медицинской деятельности (одно из требований Соглашения с КРСУ). На балансе ООО "УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина" учитываются только материалы и медикаменты, необходимые для обеспечения бесперебойной терапевтической и операционной деятельности», — объясняют в пресс-службе.

В госпитале утверждают, что независимая рыночная оценка подтвердила его стоимость в размере 7,1 млрд рублей, а размер доли правительства Свердловской области составляет 25,6%; в госпитале утверждают, что готовы отдать эту часть акций властям.

«"Госпиталь ВИТ" на всех этапах реализации совместного проекта выражал полную готовность по исполнению соглашения и передаче пакета акций в счёт предоставленного бюджетного займа. Позиция "Госпиталя ВИТ" остается неизменной. Вновь назначенное руководство КРСУ в нарушение заключённых соглашений отказалось от исполнения обязательств, в том числе от принятия 25,6% акций, претендуя на получение контрольного управления в обществе. Невозможно согласиться и с требованием КРСУ о возврате займа в денежной форме, так как это противоречит базовым условиям соглашения и реализации проекта на принципах государственно-частного партнёрства», — говорится в заявлении.

В то же время согласно базе СПАРК, ООО «УКЛРЦ» на 100% принадлежит АО «Госпиталь ВИТ», а АО «Госпиталь ВИТ», в свою очередь, с 2019 года принадлежит трём кипрским компаниям — «Паренако Холдингз Лимитед», INVESTSOUTH LIMITED и STANSHOW LIMITED.



скриншот из СПАРК



Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с редакторами уральских СМИ рассказал, почему «Корпорация развития Среднего Урала» подала иск о взыскании 1,4 млрд рублей с госпиталя Тетюхина. По словам главы региона, есть вероятность, что руководство госпиталя зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании, а на балансе компании, где может получить акции правительство Свердловской области, нет никакой собственности.