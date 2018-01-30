В госпитале Тетюхина может открыться детская травматология

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре могут открыться кабинеты травматологии (в том числе детской), проктологии и кардиореабилитации наряду с ортопедической реабилитацией. Основатель госпиталя Владислав Тетюхин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили перспективы расширения направлений работы медицинского учреждения сегодня, 30 января, в ходе рабочей встречи. Глава региона после беседы поручил Министерству здравоохранения проработать эти вопросы.

«Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить вас за огромный вклад в развитие современной высокотехнологичной медицины и повышение её доступности для уральцев. Именно доступные инновационные технологии в здравоохранении являются одним из основных условий успешной работы по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни людей», — цитирует департамент информационной политики Евгения Куйвашева.

Сегодня госпиталь Тетюхина не уступает по своему оснащению и оборудованию федеральным медицинским учреждениям. В центре работают специалисты высокого уровня из разных регионов России, а также Украины и Казахстана. В составе госпиталя есть поликлиника, диагностические отделения, стационар, операционный блок, отделение реабилитации с тренажёрами и ваннами и другие подразделения. Основное направление деятельности учреждения, работающего на принципах государственно-частного партнёрства, — ортопедия. В центре проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов.

Ранее на пресс-конференции, посвящённой своему 85-летию, Владислав Тетюхин говорил, что в ближайшее время будет получена лицензия, а в январе на базе Уральского лечебно-реабилитационного центра начнёт работать «санаторий мирового уровня». В нём можно будет пройти восстановление или реабилитацию в форме дневного стационара или в течение нескольких дней. Пройти курс лечения и реабилитации можно будет через Фонд социального страхования или просто по желанию.

Напомним, Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру до сих пор не удалось получить федеральные квоты, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина, данное в 2015 году. При создании центра планировалось, что он окупит себя за 10–11 лет при полной загрузке, однако сейчас учреждение загружено только на 60% — в основном за счёт квот от свердловского Минздрава и межрегионального партнёрства. Главная трудность заключается в том, что сегодня такие квоты могут получать только государственные или муниципальные учреждения, в то время как центр Тетюхина частно-государственный. О проблемах госпиталя было доложено президенту Владимиру Путину 25 ноября 2015 года во время его визита в Нижний Тагил, однако в дальнейшем это не принесло медицинскому центру большой пользы. Сейчас деятельность учреждения убыточна, на его содержание ежегодно требуется порядка одного миллиарда рублей.