В Госдуму внесён законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда

Правительство утвердило предложения Минтруда и направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в проекте.

Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей, то есть увеличение составит 7,5%. В пояснительной записке к проекту сказано, что увеличенный МРОТ равен 100% от прожиточного минимума по данным за второй квартал 2019 года.

В правительстве рассчитывают, что с принятием новшества повысится зарплата около 3,2 млн россиян. Для повышения МРОТ необходимо 20,9 млрд рублей из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны.