В Госдуму внесён законопроект об использовании криптовалюты и токенов

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», пишет «Интерфакс». Документ размещён в базе данных нижней палаты.

«Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространённых в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределённый реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путём выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов», — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт. Согласно законопроекту, криптовалюта и токен являются имуществом, определены ключевые различия между ними.