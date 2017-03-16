В Госдуму внесён законопроект об амнистии в честь годовщины присоединения Крыма

Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об амнистии в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, отмечающейся 18 марта. По данным «Медузы», документ сегодня был зарегистрирован в парламенте.

Ранее авторы законопроекта сообщили, что амнистию предлагается распространить на осуждённых к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов.

Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заверил, что законопроект об амнистии будет рассмотрен, однако «пока к нему настороженное отношение».

«По одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, легче тогда либерализировать уголовное право», — пояснил Крашенинников.

Напомним, объявление амнистии относится к исключительной компетенции Госдумы, решение об амнистии вступает в силу через полгода после опубликования соответствующего постановления.

Последняя амнистия проводилась в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В её рамках, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, на свободу вышли около 225 тысяч человек. Этот законопроект об амнистии был внесён президентом России. Свои проекты амнистии тогда также предлагали ЛДПР и «Справедливая Россия», но они были отклонены.

Агентство новостей «Между строк»