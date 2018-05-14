В Госдуму внесён законопроект о снижении депутатской зарплаты до средней по стране

Законопроект «Справедливой России» о сокращении депутатской зарплаты в 10 раз с примерно 350 тысяч до 35 тысяч рублей поступил на рассмотрение Госдумы, пишет «Интерфакс». Документ внесён руководителем фракции Сергеем Мироновым и его заместителем Олегом Ниловым.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что законопроект предлагает закрепить за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы зарплату в размере средней заработной платы по РФ, которая в 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей. В настоящее время зарплата депутата приравнена к зарплате министра российского правительства.

Авторы полагают, что зависимость зарплат депутатов и сенаторов от средней зарплаты по экономике будет стимулировать их заинтересованность развивать экономику и повышать средний заработок россиян с тем, чтобы и самим получать более высокий доход.

В соответствии с декларациями о доходах депутатов средний доход рядового депутата, который не имеет дополнительных доходов, кроме депутатской зарплаты, в год составляет около 4,5 млн рублей. Зарплата председателей комитетов чуть выше и составляет от 5 до 5,5 млн рублей. Таким образом, рядовой депутат в месяц получает около 350 тысяч рублей.