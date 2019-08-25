В Госдуму внесён законопроект о деанонимизации сотрудников Росгвардии

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном размещении на форменной одежде или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах. Автором инициативы выступил бывший уполномоченный по правам человека в РФ сенатор Владимир Лукин.

«Такая мера является значимым элементом публичной деятельности полиции, способствует пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола», — цитирует ТАСС Лукина.

Сенатор считает, что нагрудный знак, введённый для сотрудников полиции, «оказался неудачным решением», поскольку плохо поддавался идентификации. А на сотрудников Росгвардии, согласно законодательству РФ, положение о нагрудном знаке не распространяется.