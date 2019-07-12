В Госдуму внесён проект о дополнительной ответственности за несообщение о преступлениях

В Госдуму внесён законопроект о введении дополнительной ответственности за «несообщение о преступлениях против жизни», пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к опубликованному в электронной базе Госдумы законопроекту указано, что новая статья — 316.1 «Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах» — нацелена на уменьшения уровня «латентной преступности в РФ и восполнение правовых пробелов, оставшиеся после введения в УК РФ статьи 205.6». Возможная санкция по этой статье — штраф до 100 тысяч рублей, до года принудительных работ или до года лишения свободы.

«Во вводимой статье будет установлена ответственность за несообщение о готовящихся особо тяжких преступлениях: убийство двух или более лиц; убийство, совершённое общеопасным способом; убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»,— говорится в документе.

Напомним, статья 205.6 (несообщение о преступлении) предусматривает ответственность за несообщение о ряде преступлений против общественной безопасности (теракт, содействие терроризму и его оправдание), против конституционного строя (захват власти и мятеж) и против мира и безопасности человечества (международный терроризм).