В Госдуму внесут законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться

В Госдуму 25 ноября внесут законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам, пишет «Коммерсантъ».

Один из авторов законопроекта — замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

В случае принятия законопроекта сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться, показывать служебное удостоверение, называть причину задержания и разъяснять гражданину его права — так же, согласно закону о полиции, обязаны делать сотрудники МВД.

При этом, по словам Хинштейна, его законопроект не связан с летними акциями протеста в Москве. Он пояснил, что некоторые сотрудники Росгвардии имеют полицейские звания и несут службу в «единой дислокации» с полицейскими, однако представляться и объяснять гражданам причину задержания они не обязаны из-за «пробела в законе». Поправки предлагают его устранить, однако не затронут бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и ОМОНа.

«Надо также понимать, что полицейских из Росгвардии обяжут представляться лишь в случаях, когда они сами обращаются к гражданину, но никому не будет позволено подбегать на улице к сотруднику в форме и требовать от него назвать себя и показать удостоверение», — пояснил Хинштейн.

Он добавил, что законопроект согласован с Росгвардией и может быть принят одновременно с поправками об идентификационных номерах сотрудников ведомства, которые, согласно проекту, должны быть «хорошо различимы» на их форме.