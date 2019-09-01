В Госдуму внесут законопроект о приёме в российские вузы абитуриентов из Донбасса без сдачи ЕГЭ

Законопроект о приёме в российские вузы выпускников школ Донецкой и Луганской народных республик без сдачи ЕГЭ разработали в партии «Справедливая Россия». В пресс-службе справороссов заявили, что на рассмотрение документ отправится уже в начале осенней парламентской сессии.

Как пишет ТАСС, представители фракции отметили, что при зачислении на обучение выпускников Донбасса необходимо учитывать специфику образовательных стандартов ДНР и ЛНР. В частности, речь идёт о «приёме выпускников школ Донбасса в российские вузы без сдачи единого госэкзамена, поскольку местные образовательные стандарты процедуру ЕГЭ не предусматривают».