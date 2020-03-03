В Госдуму внесли законопроект об установлении предельных цен на лекарства в период эпидемий

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который даёт правительству право устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включённые в список жизненно необходимых. Такое право правительство получит при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространения в РФ заболеваний.

В пресс-службе фракции рассказали, что законопроект был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет ТАСС, инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Соавторами выступили руководитель ЕР Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Согласно документу, право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%. Кроме того, в документе говорится, что предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более 90 дней.