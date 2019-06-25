В Госдуму внесли законопроект о списании долгов за ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект о списании задолженностей по ЖКХ с истекшим сроком давности, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы Сергея Леонова.

На сегодняшний день исковый срок на взыскание долга по ЖКХ в судебной практике составляет три года. Однако по истечении этого срока управляющие компании продолжают требовать погашение задолженности. Новый законопроект может запретить им взыскивать с россиян просроченные долги.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации Сергей Леонов и Иван Абрамов совместно с депутатами нижней палаты парламента.

«Управляющие компании могут воспользоваться услугами коллекторов, чтобы вымогать эти долги. Плюс ещё есть социальные льготы, например субсидии, которые можно получить только при отсутствии задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги», — пояснил Леонов.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев признал необоснованность тарифов ЖКХ в регионах. Также премьер подписал постановление, которое запрещает необоснованное увеличение цен на услуги ЖКХ.