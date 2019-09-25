В Госдуму внесли закон, разрешающий вывозить мусор из отдалённых мест всего раз в три года

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предложило предусмотреть особый подход к обращению с отходами в отдалённых, труднодоступных и, как правило, малонаселённых местах: в районах, у которых нет круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог, могут начать накапливать мусор и только раз в два-три года его оттуда вывозить к местам переработки и утилизации, пишет Znak.com.

Проект поправок к федеральному закону об отходах производства и потребления опубликован в базе законопроектной работы Государственной думы.

«Законопроектом предусматривается возможность накопления ТКО в местах (на площадках) накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами… на срок не более чем тридцать шесть месяцев», — сказано в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Такая необходимость объясняется низкими объёмами накопления ТКО в таких районах, что позволяет осуществлять централизованный вывоз отходов на объекты их размещения с периодичностью 24–36 месяцев «без нанесения ущерба окружающей природной среде». Сейчас максимальный срок, разрешённый законом для накопления отходов без платы за их размещение, составляет только 11 месяцев. Но такая периодичность экономически неоправданна для вывоза отходов из труднодоступных населённых пунктов с малым количеством жителей, считают ненецкие законодатели. В конечном счёте это влечёт увеличение размера платы за услугу вывоза и утилизации бытового мусора, отмечается в пояснительной записке.