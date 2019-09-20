В Госдуму поступил законопроект о возврате полномочий по тушению лесных пожаров на федеральный уровень

Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов направил в Госдуму законопроект, согласно которому решения о тушении лесных пожаров в России должны приниматься на федеральном уровне. По мнению автора инициативы, регионы не в состоянии обеспечить пожарную охрану лесов.

По данным Счётной палаты, на которые ссылается депутат, за три последних года число лесных пожаров выросло на 12%, а площадь, пройденная огнём, — в 3,2 раза. За три года в России сгорело 15,7 млн гектаров. Общая сумма нанесённого стихией ущерба составила 68,9 млрд рублей.

«По итогам проверок Счётной палаты основные причины сложившейся ситуации: нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации, низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами», — цитирует Znak.com пояснительную записку к документу.

Щапов считает, что возврат полномочий на федеральный уровень будет способствовать централизации функций. Это создаст условия для более мотивированного подхода органов государственной власти к проблеме лесных пожаров. Депутат уверен, что предложенные им изменения в Лесной кодекс РФ не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, поскольку на эти цели будут направляться средства, которые в настоящее время направляются в регионы в виде субвенций.