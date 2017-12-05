В Госдуме заявили о завершении активной фазы отзывов лицензий у банков

Активная фаза отзывов Центробанком лицензий у российских банков завершена, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова пишут «Известия».

По словам парламентария, рынок теперь будут чаще покидать игроки, не выдерживающие конкуренции.

«Массового ухода с рынка уже не будет, а также в разы сократится размер банков, покидающих сферу. Можно заявить, что раковая опухоль вырезана, метастазы удаляются, дальше организм начинает выздоравливать сам», — заявил Аксаков.

Мнение Аксакова подтверждают данные рейтингового агентства S&P Global Ratings, согласно обзору которого, в будущем «небольшие частные банки станут более уязвимыми для потенциальных резких неблагоприятных изменений ситуации с фондированием».