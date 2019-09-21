В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите медиков

В Госдуме планируют создать рабочую группу по правовой защите медицинских работников. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на комитет по охране здоровья.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, сообщается, в частности, что врачам не должно грозить уголовное наказание за неожиданные осложнения у больных. В комитете считают, что необходимо страховать ответственность перед пациентами, ссылаясь на то, что это стандартная общемировая практика.

Также в сообщении отмечается, что термин «врачебная ошибка» законодательно не закреплён ни в одном документе. Поэтому действующее законодательство необходимо откорректировать.

«С юридической точки зрения этот термин сегодня может означать очень многое: несчастный случай, неожиданную реакцию организма, неудачу, неуспех», — пояснил глава ведомства Дмитрий Морозов.

По данным Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с «врачебными ошибками». Это почти на четверть больше, чем в 2017 году.