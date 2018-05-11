В Госдуме решили исключить из законопроекта о контрсанкциях запрет американских лекарств

В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях решено уйти от необходимости запретить ввоз из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России, заявил «Интерфаксу» первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.

«Направление доработки одно, основное. Речь идёт о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», - сказал Мельников.

Таким образом, ко второму чтению из проекта закона исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США, аналоги которых существуют в РФ.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступали против запрета на импорт лекарств из США. Министр здравоохранения Вероника Скворцова также заявляла, что Россия пока не готова отказаться от зарубежных лекарств.

Кроме того, законопроект будет дополнен нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил Вячеслав Володин.

«Мы провели большую работу с правительством, с деловым экспертным сообществом, институтами гражданского общества и включили дополнительный пункт, который нам позволит принимать решения, в том числе о поддержке тех отраслей, предприятий, которые понесут издержки от санкций», - сообщил спикер.

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США пройдет в Госдуме 15 мая.