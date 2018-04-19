Минздрав: Россия не готова отказаться от зарубежных лекарств

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Российском симпозиуме детских хирургов заявила, что Россия пока не готова отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся за рубежом, пишет ТАСС.

До начала симпозиума министр осмотрела выставку российских производителей медицинской техники и товаров, организованную Министерством промышленности и торговли РФ.

«Выставка сегодня нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», — сказала она.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», в котором предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию ряда товаров, в частности лекарств, у которых есть аналоги, производящиеся в России или других странах. Речь идёт о препаратах из США, а также из стран, которые поддержат американские санкции. Рассмотрение законопроекта отложено до мая.