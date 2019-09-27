В Госдуме распорядились ввести штрафы до 50 млн рублей за нарушение избирательного законодательства РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России распорядилась подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства. Наказанию будут подлежать как российские, так и зарубежные владельцы ресурсов.

Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такие штрафные санкции должны применяться в случае размещения агитматериалов в день тишины или в день выборов.

Исаев напомнил, что в первом чтении уже принят законопроект депутатов от «Единой России» Сергея Боярского и Андрея Альшевских, устанавливающий штрафы за распространение в соцсетях ложных фактов до 50 млн рублей. По его мнению, новая инициатива должна стать дополнением к этому документу.

Напомним, в ближайшее время в Госдуме намерены проверить материалы «Медузы», «Радио Свободы», «Би-би-си», «Голоса Америки» и «МБХ Медиа» на предмет нарушения избирательного законодательства.