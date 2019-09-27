Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела изучит материалы «Русской службы Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голоса Америки» и «Медузы» на предмет нарушения законов

Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела приняла решение изучить материалы нескольких СМИ на предмет нарушения российского законодательства, пишет «Интерфакс».

Речь идёт о «Русской службе Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голосе Америки» и «Медузе», о каких именно публикациях идёт речь, не уточняется.

На заседании комиссия Госдумы также объявила, что установлено, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала к участию в несанкционированных акциях в Москве, нарушив, таким образом, сразу несколько российских законов. Кроме того, в публикация Deutsche Welle, в том числе о Северном Кавказе, комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства.

Комиссия направит материалы расследования в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, «а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации». Также, объявила комиссия, будут направлены материалы в Минюст России «для включения Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в Госдуме в августе на фоне массовых акций протеста, проходивших в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. МИД РФ тогда объявил, что подозревает иностранные СМИ и дипломатические представительства во вмешательстве во внутреннюю политику России «в связи с освещением несанкционированных акций».