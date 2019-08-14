В Госдуме предложили запретить россиянам ездить на старых машинах

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых автомобилей, пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о транспортных средствах, «достигших предельного срока эксплуатации». Автором инициативы выступила супруга президента КамАЗа Сергея Когогина, член «Единой России» и зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Она предложила на уровне закона закрепить запрет на использование изрядно поездивших автомобилей. Ограничения по возрасту автомобилей и предлагаемые санкции за нарушения в письме, направленном в различные ведомства, не приводятся.

Опрошенные изданием автопроизводители идею поддержали, они аргументировали свою позицию тем, что обновление автопарка позволит улучшить экологическую обстановку и снизить аварийность. В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.

Предложение было направлено в Минтранс и Минпромторг. В Минпромторге подтвердили, что получили предложения от комитета Госдумы по промышленности, они сейчас прорабатываются.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — сказали в министерстве.

По данным ГИБДД, в настоящее время в России зарегистрировано 60,6 млн транспортных средств, из них 20,9 млн старше 15 лет, ещё 10 млн старше 10 лет. Пока на территории РФ нет законов о сроках эксплуатации автомобилей. Для подержанных транспортных средств есть только одно ограничение — оно касается автобусов, задействованных в детских перевозках: этот транспорт не должен быть старше 10 лет. При этом указанная норма вступит в силу только в 2020 году.