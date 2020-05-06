В Госдуме предложили занять сотрудников остановившихся предприятий на общественных работах

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов, отвечая на вопрос о том, откуда работодателям брать деньги, «если работа стоит», предложил ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство, пишет РИА Новости.

«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе в Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — сказал депутат.

Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.

«В 2008–2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок», — заключил Фаррахов.

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