В Госдуме предложили в два раза увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Депутаты от ЛДПР предложили повысить ежемесячную выплату неработающим родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, со ссылкой на пресс-службу фракции пишет РИА Новости.

Парламентарии внесут соответствующий документ на рассмотрение нижней палаты.

«В целях обеспечения полноценного ухода за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы законопроектом предлагается неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход, предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей, что сопоставимо с прогнозируемым минимальным уровнем оплаты труда в РФ на начало 2019 года, поскольку с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 11 193 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, также предусматривается ежегодная индексация указанных выплат.

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что на 2019 год в бюджете на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, предусмотрено 36 570,7 млн рублей. По словам авторов инициативы, в случае реализации законопроекта «потребность в дополнительных средствах в 2019 году составит 43 219,9 млн рублей».

«Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года», — подчёркивают депутаты.

Сейчас родители и опекуны ежемесячно получают 5,5 тысяч рублей, остальные (родственники, сиделки) — 1,2 тысячи рублей. При этом индексация выплаты не предусмотрена.