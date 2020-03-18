В Госдуме предложили тратить средства ФНБ на борьбу с коронавирусом

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внёс законопроект об отмене бюджетного правила, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, пишет «Фонтанка».

Документ предполагает «возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда» для «своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», сказано в пояснительной записке.

Единственный резервный фонд РФ — Фонд национального благосостояния (ФНБ). По данным Минфина, объём ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд рублей (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объём ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.