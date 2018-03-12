В Госдуме предложили смягчить меры наказания для несовершеннолетних преступников

В Госдуме разрабатывают нормы по гуманизации действующего законодательства в отношении несовершеннолетних преступников, со ссылкой на вице-спикера парламента Ирину Яровую пишут «Известия».

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера. Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление»,— рассказала она.

Депутат Яровая подчеркнула, что речь будет идти о тех несовершеннолетних, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

В конце 2017 года члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ пришли к выводу, что стране необходимо создание судов, которые будут рассматривать только уголовные дела в отношении несовершеннолетних. Они также предложили повысить предельный возраст отбывания наказания в «детских» колониях с 18 до 21 года.