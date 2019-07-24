В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Депутаты Госдумы предлагают сделать курительные комнаты в аэропортах платными, со ссылкой на первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова пишут «Известия».

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей», — сказал Тумусов.

По его словам, средства будут покрывать расходы аэропорта на оборудование комнаты для курения. По данным издания, обустройство одной курилки будет стоить 2 млн рублей.

В Минздраве на вопрос журналистов о том, поддерживают ли введение платы за вход в курилки, не ответили. Ранее в ведомстве выступали против законопроекта о возвращении курилок в воздушные гавани, так как предложение противоречит ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Напомним, недавно законопроект о возвращении в аэропорты курилок был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию.