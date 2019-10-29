В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит многодетным семьям тратить средства материнского капитала на покупку отечественного автомобиля стоимостью не более 1 млн рублей.

Как пишет «Российская газета», авторы инициативы указывают на наличие успешного регионального опыта: региональный маткапитал разрешено использовать на приобретение транспортного средства в Ростовской и Калининградской областях, а также в Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе.

В «Справедливой России» отметили, что с рождением детей многократно возрастает потребность в собственном средстве передвижения. Помимо этого, представители фракции считают, что принятие закона позволит также поддержать отечественный автопром.

По данным издания, правительство уже дало отрицательный отзыв на законопроект, аргументировав тем, что данное предложение «не решает жизненно важных проблем семей с детьми».