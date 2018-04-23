В Госдуме предложили расширить список причин для лишения полномочий депутатов и сенаторов

Депутаты Госдумы предложили дополнить список оснований для отзыва мандатов у депутатов и сенаторов Совета Федерации, пишут «Известия». Концепцию соответствующего законопроекта поддержала экспертная комиссия при комитете по безопасности Госдумы РФ.

«Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Так, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Если нарушение было совершено по неосторожности, предлагается выносить виновному предупреждение», - отмечается в публикации.

Поправки вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы». По словам автора инициативы - заместителя председателя комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолия Выборного - предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

«Наша задача - дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», - заявил он.

По действующему законодательству комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов может начать проверку только после того, как о недостоверности данных в декларации сообщат из правоохранительных или налоговых органов, политических партий, НКО, Общественной палаты или федеральных СМИ, напомнила председатель комиссии Наталья Поклонская.

«Сейчас всё, что мы можем, это только посмотреть на правильность заполнения декларации - правильно ли там запятые расставлены и все ли справки предоставлены. В марте 2018 года Группа государств против коррупции (GRECO) дала рекомендации России наделить парламентские комиссии полномочиями самостоятельных проверок, однако они пока не реализованы», - пояснила она.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, что вопрос об ужесточении ответственности за нарушения декларирования, в том числе для парламентариев, обсуждался в феврале на заседании экспертного совета при управлении президента по вопросам противодействия коррупции.