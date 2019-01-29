В Госдуме предложили проводить в школах уроки на тему раннего материнства

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила проводить в школах специальные уроки на тему раннего материнства, пишет агентство городских новостей «Москва».

«В 1993 году я приехала на стажировку в Америку, была поражена множеству ток-шоу, художественных фильмов, документальных картин на эту тематику. Один из ТВ-сериалов так и назывался — "Мама-тинейджер". Я смотрела с большим вниманием и думала о том, как доступно и легко они об этом говорят. А ведь вопросы поднимались очень сложные — этические, морально-психологические. Прошло больше 20 лет, теперь в нашей стране раннее материнство стало социальным явлением, набирающим стремительные обороты. А чтобы побороть стигму в отношении мам-тинейджеров, необходимо признать это явление в России и заняться просвещением через специальные уроки в школах и СМИ в том числе», — сказала Пушкина.

Она добавила, что необходимо согласиться с тем, что подростки быстро взрослеют.

«Для того чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных хорошо если в бэби-боксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от её возраста, защищаются и охраняются государством. Всё остальное — это только борьба со стигмой», — уточнила депутат.

По словам Пушкиной, необходимо проводить комплексную работу с привлечением психологов, учителей, родителей, а меры профилактики, транслируемые через СМИ, должны быть «системными и общими, открытыми и доступными».